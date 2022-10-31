Сталлоне рассказал о вынесенном из разрыва и примирения с женой тяжелом уроке

Актер Сталлоне заявил, что после подачи женой заявления на развод ощутил любовь к семье

После подачи женой заявления на развод актер Сильвестр Сталлоне ощутил любовь к своей семье. О вынесенном из разрыва и примирения с женой тяжелом уроке он рассказал в беседе с изданием The Times.

76-летний Сталлоне едва не развелся с женой, 54-летней актрисой Дженнифер Флавин, в августе 2022 года после 25 лет брака. Однако через месяц пара отозвала заявление о разводе. «Это было очень неспокойное время. Произошло пробуждение того, что оказалось важнее всего на свете, а именно моей любви к моей семье. Она важнее моей работы, и это был тяжелый урок», — сказал актер.

Он также признался, что не уделял достаточно внимания детям, пока они росли. «Я думал только о карьере, а теперь вижу, что мне немного осталось. Пора начинать интересоваться их жизнями», — уверен Сталлоне.

У звезды «Рокки» и «Рэмбо» Сильвестра Сталлоне пятеро детей. Сыновья Сейдж и Серджио родились в первом браке — с актрисой Сашей Зак. В браке с Флавин у него родилось три дочери: София, Систин и Скарлет.

О воссоединении Сталлоне и Флавин стало известно в сентябре. «Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы», — уточнил представитель актера.