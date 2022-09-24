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Сильвестр Сталлоне помирился с женой и передумал разводиться

Актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин помирились и не будут разводиться

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин помирились и передумали разводиться. Об этом пишет Page Six.

«Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы», — рассказал изданию представитель актера.

Он также подтвердил передачу в суд заявления о прекращении бракоразводного процесса.

О том, что Флавин подала на развод после 25 лет брака, стало известно 24 августа. Незадолго до этого Сталлоне перебил татуировку на плече с лицом супруги. На месте портрета Флавин появилась собака При этом публицист актера Мишель Бега заявил, что тот по-прежнему любит свою семью, а решение перекрыть старую работу было связано с тем, что Сталлоне попытался обновить татуировку с изображением Флавин и остался недоволен результатом.

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Марина Совина
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