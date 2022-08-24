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Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Жена Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Жена американского актера Сильвестра Сталлоне, бывшая модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака. Об этом сообщает Page Six.

Флавин подала заявление в округе Палм-Бич, штат Флорида. Пока она не делала публичных заявлений по поводу своего решения.

Ранее Сталлоне перебил татуировку на плече с лицом супруги. На месте портрета Флавин появилась собака породы бульмастиф. При этом публицист актера Мишель Бега заявил, что тот по-прежнему любит свою семью, а решение перекрыть старую работу было связано с тем, что Сталлоне попытался обновить татуировку с изображением Флавин и остался недоволен результатом.

Пара поженилась в 1997 году после десяти лет знакомства. У них есть дочери София, Систин и Скарлетт. До женитьбы на модели актер дважды состоял в браке. 28 декабря 1974 года он женился на американской актрисе Саше Зак, от которой у него родились сыновья Сейдж и Серджио. После развода в 1985 году он почти сразу женился на на 22-летней датской модели и актрисе Бригитте Нильсен. Их брак распался через два года.

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Марина Погосян
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