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Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

Футболист Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Названы самые высокооплачиваемые спортсмены в мире. Ежегодный рейтинг составил Forbes.

Возглавил список футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Нападающий получил 130 миллионов долларов, из которых 75 миллионов составила его зарплата, а 55 миллионов — выплаты по спонсорским и рекламным контрактам.

В тройку лидеров вошли американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который заработал более 121 миллиона долларов, и португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей доход составил 115 миллионов долларов.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире также вошли бразильский футболист Неймар, американские баскетболисты Стефен Карри и Кевин Дюрант, швейцарский теннисист Роджер Федерер, мексиканский боксер Сауль Альварес, игрок в американский футбол Том Брэйди и греческий баскетболист Яннис Адетокунбо.

В январе Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок. Второй год подряд список возглавила японская теннисистка Наоми Осака. Спортсменка заработала более 57 миллионов долларов, из которых 55 миллионов она получила по спонсорским контрактам, а 2,3 миллиона — в качестве призовых. В тройку лидеров также вошли американские теннисистки Серена и Винус Уильямс.

Дарья Коршунова
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