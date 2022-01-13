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Спорт

Названы самые высокооплачиваемые спортсменки в мире

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок в мире возглавили теннисистки Осака и Уильямс
Наоми Осака

Наоми Осака. Фото: Loren Elliott / Reuters

Названы самые высокооплачиваемые спортсменки в мире. Ежегодный рейтинг составил Forbes.

Второй год подряд список возглавила японская теннисистка Наоми Осака. Спортсменка заработала более 57 миллионов долларов, из которых 55 миллионов она получила по спонсорским контрактам, а 2,3 миллиона — в качестве призовых.

В тройку лидеров также вошли американские теннисистки сестры Уильямс. Вторая строчка в рейтинге досталась Серене Уильямс, которая за год заработала 900 тысяч долларов призовых, а также 45 миллионов на рекламных контрактах. Третье место заняла ее старшая сестра Винус Уильямс. Ее доход составил 11,3 миллиона долларов, из которых 300 тысяч — призовые.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменок в мире также вошли американская гимнастка Симона Байлз, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, южнокорейская гольфистка Джин Янг Ко, индийская бадминтонистка Пусарла Венката Синдху, австралийская теннисистка Эшли Барти, американская гольфистка Нелли Корда и американская баскетболистка Кэндис Паркер.

8 января были названы спортсмены, лидирующие по заработкам в минуту. Первое место занял ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. В 2020 году он принял участие в двух поединках в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и в общей сложности провел в октагоне три минуты. За это время ирландец получил 22 миллиона долларов. Заработок бойца в минуту составил 8,69 миллиона долларов.

Дарья Коршунова
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