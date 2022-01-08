Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Суиндон Таун
1:4
Завершен
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
0:1
2-й тайм
live
Кембридж Юнайтед
Кубок Англии|1/32 финала
Лестер Сити
3:1
2-й тайм
live
Уотфорд
Кубок Англии|1/32 финала
Реал Сосьедад
1:0
2-й тайм
live
Сельта
Испания - Примера|20-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Халл Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Эвертон
Кубок Англии|1/32 финала
Челси
Сегодня
20:30 (Мск)
Честерфилд
Кубок Англии|1/32 финала
Спорт

Назван самый успешный спортсмен по заработкам в минуту

Боец UFC Конор Макгрегор — лучший по количеству заработанных денег за минуту выступлений

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Olbg рассчитал количество денег, заработанных известными спортсменами за минуту активных выступлений в 2021 году. Результаты исследования передает Sporf.

Лидером по данному показателю стал ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. В минувшем году он провел два поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дважды подрался с американцем Дастином Порье и уступил в обоих случаях.

В общей сложности Макгрегор провел три минуты в октагоне. За это время ирландец заработал 22 миллиона долларов. Заработок бойца в минуту составил 8,69 миллиона долларов. Чтобы заработать миллион долларов Макгрегору потребовалось лишь семь секунд активности.

Второй после Макгрегора — мексиканский боксер Сауль Альварес. Его заработок в минуту составил 444 тысячи долларов. На третьем месте игрок в американский футбол Дак Прескотт. Он заработал 325 тысяч долларов в минуту.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Ученый усомнился в способности президента Туркмении потушить «Врата ада»
Девять человек умерли от отравления спиртом в Тюмени
Стоматолог назвал способы сохранения зубов во время застолий
Назван самый успешный спортсмен по заработкам в минуту
Посольство России в Казахстане открыло кризисный штаб для эвакуации граждан
На Кипре обнаружили новый гибридный штамм COVID-19
В Британии назвали главную опасность «Силы Сибири-2» для Европы
Мать убитой и изнасилованной в Костроме девочки раскрыла подробности трагедии
Российскому актеру закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма
Казахские демонстранты ворвались в больницу и устроили стрельбу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter