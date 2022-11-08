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07:32, 8 ноября 2022Путешествия

Побывавшие в Дагестане россияне рассказали об упреках со стороны местных жителей

Читатели «Тонкостей туризма» побывали в Дербенте и пожаловались на неприветливых жителей

Фото: Xinhua/Bai Xueqi / Globallookpress.com

Российские туристы побывали на отдыхе в Дагестане и пожаловались на откровенный негатив и упреки со стороны местных жителей. О своей поездке они рассказали порталу «Тонкости туризма», их отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Олег и Анна отправились отдыхать в Дагестан в сентябре — авиабилеты до Махачкалы и обратно обошлись им в 2300 рублей на человека. У россиян осталось приятное впечатление от столицы республики, однако их удивило огромное количество мусора на природных достопримечательностях — по словам экскурсовода, в этом виноваты не только туристы, но и необорудованные места для сбора отходов. Дербент также показался паре грязным городом: кроме того, жителей небольших городов путешественники назвали не очень приветливыми.

«Нарывались на откровенный негатив в нашу сторону и постоянное указание, что мы в гостях и вести себя нужно соответственно. Люди тут гостеприимны, но только если вы следуете их законам и правилам. Эти правила вам будут напоминать все и постоянно», — пожаловались на упреки от дагестанцев читатели портала.

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Еще одно разочарование — непригодность Каспийского моря для купания из-за кишечной палочки. Как признались россияне, они избегали воды, однако все же подхватили инфекцию после купания в термальных источниках.

«А еда тут, кстати, везде отличная. Так что отравление — только от воды. Кушали мы во многих местах, не внушающих с виду доверия, но все было отлично, вкусно и недорого», — предостерегли туристы. Более того, пара посоветовала не рассчитывать на бассейны в отеле и не чистить зубы водой из-под крана.

Ранее в октябре российская тревел-блогерша впервые побывала в Дагестане и описала удивившие ее вещи. Например, девушку поразило сочетание большого количества недостроенных зданий, необлицованных построек и популярность «домов торжеств» — огромных особняков, которые можно арендовать для праздника.

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Дарья Рыбак
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