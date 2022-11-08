Известная бизнесвумен погибла во время отдыха с возлюбленным на яхте

Дистрибьютор бренда Tiffany & Co в Турции Дилек Эртек погибла во время отдыха на яхте

Известная турецкая бизнесвумен Дилек Эртек, которая более 20 лет была дистрибьютором ювелирного бренда Tiffany & Co в стране, погибла во время отдыха с возлюбленным на яхте. Соответствующую информацию приводит Birgün.

Отмечается, что женщина с бойфрендом из Швейцарии находилась на круизном лайнере Norwegian Spirit неподалеку от Таити и собиралась праздновать свой день рождения. Согласно записям с камер, изученных правоохранителями, впоследствии Эртек упала за борт с балкона судна. При этом указывается, что сорваться с данного сооружения довольно затруднительно, поскольку оно имеет остекление и перила и достигает груди человека среднего роста. Кроме того, спутник сообщил об исчезновении избранницы спустя 20 часов после инцидента, что также вызвало подозрения у полиции.

Известно, что по факту гибели пассажирки яхты начато расследование. Также были проведены поисково-спасательные работы, однако тело женщины обнаружить не удалось.

В сентябре 2020 года сообщалось, что российская фотомодель Галина Федорова погибла в результате несчастного случая на итальянском острове Сардиния. 33-летняя жительница Уфы утонула во время отдыха на лодке в море. По словам ее матери, волна накрыла судно и перевернула его.