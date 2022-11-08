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16:57, 8 ноября 2022Из жизни

81-летний мужчина устал заботиться о жене-инвалиде и утопил ее

South China Morning Post: японец устал заботиться о жене-инвалиде и столкнул ее в море

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Житель японской префектуры Канагава, остров Хонсю, 81-летний Хироси Фудзивара, решил избавиться от 79-летней жены-инвалида и утопил ее. Об этом сообщает South China Morning Post.

В среду, 2 ноября, японец усадил женщину в инвалидную коляску, привез к морю на пирс в поселке Оисо и столкнул в воду. Затем Фудзивара вернулся домой и признался в содеянном старшему сыну, который немедленно обратился в полицию. С правоохранителями также связался рыбак, заметивший женское тело в воде.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи констатировали ее смерть. Мужчина был арестован и признал свою вину, объяснив свой поступок тем, что «устал заботиться о супруге-инвалиде в течение 40 лет».

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Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Некоторые люди оправдали действия мужчины, утверждая, что он убил жену «с ее согласия» и «из-за взаимной любви». Также они обвинили государство в том, что оно недостаточно заботится о пожилых людях и не разрешает эвтаназию. Другие пользователи назвали Фудзивару беспощадным убийцей и призвали наказать его в соответствии с жестокостью совершенного преступления. «Позор всем, кто защищает его. Надеюсь, он сгниет в тюрьме, а женщина теперь покоится с миром после того, как так ужасно ушла из жизни», — гласит один из комментариев.

Больше четверти населения Японии старше 65 лет. Прогнозируется, что к 2050 году эта возрастная группа будет составлять треть населения.

Ранее сообщалось, что заживо похороненная мужем в лесу из-за раздела имущества жительница США сумела спастись из могилы. Супруг говорил, что скорее убьет женщину, чем отдаст ей свои пенсионные сбережения.

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Алиса Удовик
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