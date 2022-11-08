В Тереке завершили капитальный ремонт Дома культуры

В Тереке, Кабардино-Балкария, завершили восстановление местного Дома культуры

В Тереке завершили капитальный ремонт местного Дома культуры, который проводили в честь столетия Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, работы проводились на средства, полученные по государственной программе «Культура Кабардино-Балкарии». В частности, в здании заменили все коммуникации на первом этаже, а также установили окна на фасаде и по периметру. Вдобавок рабочие обновили сцену, разместили акустические панели и демонтировали старый пол в зрительном зале на 460 мест.

Известно, что состоявшееся восстановление учреждения — первое со дня его строительства в 1968 году. Отмечается, что в следующем году в Доме культуры планируют отремонтировать рабочие кабинеты сотрудников и помещения, где занимаются посетители кружков. Всего в учреждении восемь творческих объединений, в том числе вокальные и танцевальные.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.