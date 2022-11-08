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11:28, 8 ноября 2022Россия

В российском регионе запретили запускать беспилотники

Рязанский губернатор Малков запретил жителям запускать беспилотники в регионе

Фото: Jason Blackeye / Unsplash

В Рязанской области ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Павел Малков, оно есть на сайте «Рязанских ведомостей», где публикуются все официальные нормативно-правовые акты.

Из документа следует, что запрет не распространяется на органы государственной власти и местного самоуправления. Также запускать БПЛА можно «по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления в рамках возложенных на них функций».

Подобные ограничительные меры будут действовать до снятия режима повышенной готовности. Запрет введен, чтобы усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность в российском регионе.

Ранее беспилотники запретили использовать в Нижегородской области. С 31 октября в регионе БПЛА можно запускать только органам власти, а также работающим с ними предприятиям и подведомственным организациям.

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Анастасия Шейкина
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