В российском регионе запретили использовать беспилотники

Власти Нижегородской области запретили использование беспилотников

Власти Нижегородской области запретили гражданским лицам использовать беспилотники. Соответствующий указ, подписанный губернатором российского региона Глебом Никитиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрет на использование дронов установлен в качестве меры по усилению охраны общественного порядка в связи с введением в регионе уровня базовой готовности. С понедельника, 31 октября, запускать беспилотники разрешается только органам власти, а также работающим с ними предприятиям и подведомственным организациям.

Ранее об усилении мер безопасности сообщили власти Санкт-Петербурга, где также введен базовый уровень готовности. По словам губернатора Александра Беглова, под особый контроль были взяты сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности.

Кроме того, об усилении безопасности на границе сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в связи с введением в регионе базового уровня готовности в республике был организован оперативный штаб под его руководством.

19 октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях было введено военное положение. Глава государства подчеркнул, что оно действовало на этих территориях еще до вхождения в состав России.

Кроме того, президент объявил о введении среднего уровня реагирования в восьми регионах, расположенных вблизи Украины — городе Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае. Их власти смогут по своему усмотрению усиливать охрану общественного порядка и при необходимости вводить контроль за средствами и каналами связи.

