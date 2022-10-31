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18:40, 31 октября 2022Россия

В российском регионе запретили использовать беспилотники

Власти Нижегородской области запретили использование беспилотников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Власти Нижегородской области запретили гражданским лицам использовать беспилотники. Соответствующий указ, подписанный губернатором российского региона Глебом Никитиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрет на использование дронов установлен в качестве меры по усилению охраны общественного порядка в связи с введением в регионе уровня базовой готовности. С понедельника, 31 октября, запускать беспилотники разрешается только органам власти, а также работающим с ними предприятиям и подведомственным организациям.

Ранее об усилении мер безопасности сообщили власти Санкт-Петербурга, где также введен базовый уровень готовности. По словам губернатора Александра Беглова, под особый контроль были взяты сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности.

Кроме того, об усилении безопасности на границе сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в связи с введением в регионе базового уровня готовности в республике был организован оперативный штаб под его руководством.

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19 октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях было введено военное положение. Глава государства подчеркнул, что оно действовало на этих территориях еще до вхождения в состав России.

Кроме того, президент объявил о введении среднего уровня реагирования в восьми регионах, расположенных вблизи Украиныгороде Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае. Их власти смогут по своему усмотрению усиливать охрану общественного порядка и при необходимости вводить контроль за средствами и каналами связи.

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Константин Лысяков
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