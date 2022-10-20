В одном кавказском регионе России усилят охрану границ

Глава Дагестана Меликов заявил, что в регионе усилят охрану границ и таможенный контроль

В Дагестане усилят охрану государственных границ и таможенный контроль. Об этом заявил глава кавказского региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По словам политика, он обсудил с органами власти реализацию указов президента России о введении особых режимов в некоторых регионах страны. В Дагестане был введен базовый уровень готовности. «Поставил задачи перед органами власти — больше внимания уделять обеспечению безопасности людей, усилению защищенности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, производству продукции, необходимой для нужд армии», — написал Меликов.

Он также заверил, что этот режим никак не отразится на жителях Дагестана, однако попросил отказаться от поездок в регионы с повышенным уровнем готовности без необходимости.

Меликов добавил, что в республике был организован оперативный штаб под его руководством, который займется вопросами безопасности. Он также сообщил, что дагестанские власти продолжат оказывать поддержку военнослужащим, включая мобилизованных россиян. По словам главы региона, работу по обеспечению солдат нужно централизовать, отправляя в части грузы, исходя из их запросов.

19 октября было объявлено военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент объяснил, что оно уже действовало на этих территориях до вхождения в состав России.

Кроме того, в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе был введен средний режим реагирования. Согласно указу президента, региональные власти смогут при необходимости усилить охрану общественного порядка, ввести повышенный уровень безопасности на энергетических объектах, а также ограничить движение транспорта. Также на этих территориях может быть введен контроль за средствами и каналами связи.