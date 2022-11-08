Полиция пришла с обыском к одному из организаторов русских маршей Демушкину

Адвокат Колесников заявил о полицейских обысках в квартире националиста Дмитрия Демушкина

Полиция провела обыск в квартире у националиста и одного из организаторов русских маршей Дмитрия Демушкина. Эту информацию подтвердил РБК его адвокат Олег Колесников. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Сам Демушкин утром 8 ноября сообщил о приходе силовиков в своем Telegram-канале. Причины обыска на тот момент ему не были известны.

По данным адвоката, у националиста изъяли телефон и провели допрос. «Пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», — пояснил Колесников.

Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Дополнение:

Позже ТАСС подтвердили, что следователи пришли с обыском к националисту Демушкину.

Дмитрия Демушкина обвиняли в экстремизме, в апреле 2017 года его приговорили к двум с половиной годам колонии. Националист свою вину не признал. В 2019 году он досрочно вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.