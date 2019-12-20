Националиста Демушкина убрали из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрия Демушкина из списка экстремистов и террористов. Об этом сообщает «Интерфакс»,

Демушкина убрали из списка после его обращения в ведомство. Сам он напомнил агентству, что Тверской суд обязал Минфин выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование по статьям 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 212 УК («Массовые беспорядки»).

По словам Демушкина, он находился в списке «долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом».

В апреле 2017 года суд приговорил Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его признали виновным в двух эпизодах по статье 282 УК. Судом и следствием установлено, что в октябре 2014 года Демушкин опубликовал в открытом доступе на своей странице в соцсети две фотографии с баннерами «Русского марша», на которых были выявлены признаки экстремизма. В феврале 2019 года Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru