Националист Демушкин досрочно вышел из колонии

Петушинский суд Владимирской области досрочно освободил из колонии националиста Дмитрия Демушкина в связи с частичной декриминализацией статьи УК РФ об экстремизме. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам Демушкина, его освободили немедленно — не дожидаясь десяти дней, которые есть у прокуратуры на обжалование. Он должен был выйти на свободу 7 марта, но был выпущен за 15 суток до окончания срока. Демушкин не стал ничего сообщать о своих дальнейших планах. «Надо адаптироваться к воле», — сказал он, отметив, что отбывал наказание «в довольно суровых условиях».

17 июля 2017 года сообщалось, что Мосгорсуд признал приговор националисту Дмитрию Демушкину законным, отклонив апелляционную жалобу адвоката, который настаивал на оправдании. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Лидера движения «Русские» Демушкина осудили в апреле за размещение националистических картинок в соцсети «ВКонтакте». Его обвиняли по части 1 статьи 282 УК РФ из-за двух изображений, выложенных им осенью 2014 года.

Адвокат Демушкина Олег Колесников указывал на недоказанность обвинений и отсутствие состава преступления. Он просил суд полностью оправдать его подзащитного. Сам Демушкин называл процесс «вымученным и позорным».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!