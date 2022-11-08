Отставного полковника ФСБ заподозрили в вымогательстве у жены члена ОПГ «Цапки»

В Ростове-на-Дону силовики задержали полковника ФСБ в отставке Ечкалова за вымогательство

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали полковника ФСБ в отставке Сергея Ечкалова, находившегося в международном розыске по подозрению в вымогательстве и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Владимира Чеснокова.

По версии следствия, чекист был фактическим руководителем службы безопасности концерна «Покровский», чьи владельцы незаконными методами принуждали бывшую жену члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю переписать принадлежащие ей земли сельхозпредприятий «ОПХ "Слава Кубани"».

По делу о вымогательстве также проходят бенефициар концерна Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Коровайко, Чебанова и Ечкалова в декабре 2021 года, после чего они были объявлены в розыск.

В концерн «Покровский» входят 35 предприятий Ростовской области и Краснодарского края.

С 199-го по 2010 год участниками банды Цапков — Цеповязов были убиты 19 человек. Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз возглавляли ОПГ, действовавшую в станице Кущевской более 10 лет. Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы. Лидер группировки был осужден пожизненно, в 2014 году он скончался от болезни в СИЗО.