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12:56, 8 ноября 2022Бывший СССР

Почти в трети областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

«Укрэнерго» объявило об аварийных отключениях электроэнергии в семи областях Украины

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В семи областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, объявили в энергетической компании страны «Укрэнерго», передает РИА Новости. Как заявили в предприятии, такие меры стали необходимы из-за похолодания.

«С 09:30 (10:30 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — сообщили в «Укрэнерго».

Ранее депутат Верховной Рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус назвал сроки улучшения ситуации с электроэнергией в стране. По его словам, она изменится уже до конца недели.

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Василий Мека
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