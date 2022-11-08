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08:33, 8 ноября 2022Бывший СССР

На Украине опровергли строительство второго самолета Ан-225 «Мрия»

Госпредприятие «Антонов» опровергло строительство нового самолета Ан-225 «Мрия» на Украине

Фото: РИА Новости

Госпредприятие «Антонов» опровергло появившиеся в СМИ данные о том, что на Украине начали строительство нового крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия». Об этом компания написала в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Антонов» опроверг строительство нового самолета Ан-225 «Мрия» и подчеркнул, что немецкое издание Bild и ряд украинских СМИ допустили неточность. В компании уточнили, что сейчас только начались «конструкторские работы в этом направлении».

Согласно оценке производителя, сейчас готовы порядка 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для сборки второго самолета.

«Стоимость строительства самолета оценивается как минимум в 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме говорить пока рано», — заключили в предприятии.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 «Мрия». Газета Bild написала, что «работы ведутся в секретном месте».

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Марина Совина
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