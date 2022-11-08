Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 8 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала девять диверсантов СБУ за подготовку терактов в Херсоне

ФСБ задержала диверсантов СБУ за подготовку теракта против руководства Херсонской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала девять диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) за подготовку терактов против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

Все фигуранты — граждане Украины. Их кураторы, сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, скрываются за пределами России. У подельников изъяли гранаты, три самодельных взрывных устройства (СВУ), электродетонаторы, стрелковое оружие и пять килограммов пластида.

Также сотрудники ФСБ обезвредили заминированный автомобиль, с помощью которого члены диверсионно-разведывательной группы собирались совершить покушение на представителей властей региона.

В отношении мужчин возбудили дело по статье 361 («Акт международного терроризма») УК РФ. По решению суда их отправили в СИЗО.

2 ноября сообщалось, что в Крыму готовившего диверсию на ЛЭП 44-летнего агента СБУ отправили в СИЗО на два месяца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала девять диверсантов СБУ за подготовку терактов в Херсоне
Названо время лунного затмения в Москве
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Умер 52-летний рэп-исполнитель Tame One
В Роспотребнадзоре оценили риски тридемии в России
Весившая 116 килограммов девушка сбросила половину веса и стала бодибилдершей
Адвокат раскрыл подробности обыска в квартире экс-организатора «Русских маршей»
Назван самый богатый человек Китая
Популярный комик попросился в ведущие Comedy Club после ухода Харламова
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.