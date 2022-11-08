ФСБ задержала девять диверсантов СБУ за подготовку терактов в Херсоне

ФСБ задержала диверсантов СБУ за подготовку теракта против руководства Херсонской области

ФСБ задержала девять диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) за подготовку терактов против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

Все фигуранты — граждане Украины. Их кураторы, сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, скрываются за пределами России. У подельников изъяли гранаты, три самодельных взрывных устройства (СВУ), электродетонаторы, стрелковое оружие и пять килограммов пластида.

Также сотрудники ФСБ обезвредили заминированный автомобиль, с помощью которого члены диверсионно-разведывательной группы собирались совершить покушение на представителей властей региона.

В отношении мужчин возбудили дело по статье 361 («Акт международного терроризма») УК РФ. По решению суда их отправили в СИЗО.

2 ноября сообщалось, что в Крыму готовившего диверсию на ЛЭП 44-летнего агента СБУ отправили в СИЗО на два месяца.