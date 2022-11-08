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09:43, 8 ноября 2022Путешествия

Роскошный отдых на популярном курорте привел к массовому отравлению 80 туристов

Более 80 британцев заразились кишечной инфекцией в Riu Palace Santa Maria в Кабо-Верде

Фото: RIU Hotels & Resorts

Более 80 британских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле курорта Кабо-Верде, подали в суд после массового отравления во время отпуска. Об этом пишет Daily Mail.

По заявлению десятков семей, во время пребывания в роскошном отеле Riu Palace Santa Maria в Кабо-Верде они заразились кишечной инфекцией, которая привела к диарее и другим тяжелым симптомам — некоторым отдыхающим потребовалась госпитализация. Например, у 46-летней Элизабет Саттон (Elizabeth Sutton) было настолько плохое самочувствие, что врачи заподозрили у нее инсульт.

По словам Саттон, через два дня отдыха на популярном курорте у нее начались головные боли, затрудненное дыхание и воспаление глаз, а позже началось сильное недомогание и диарея. После возвращения на родину женщина продолжила лечение, сейчас она находится под наблюдением врачей. Британка рассказала, что в номере стоял «невыносимый запах серы», а в ресторане отеля можно было получить еду с мухами и сырое мясо.

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Еще одна пострадавшая 28-летняя Ханна Смит (Hannah Smith) и ее партнер Оливер Дин (Oliver Dean) также полностью разочаровались в отдыхе — по возвращении домой им пришлось взять еще один отпуск, чтобы поправить здоровье. Отмечается, что британцы делятся негативным опытом на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — нелестные отзывы об отеле оставили более 130 человек. Сейчас юристы ищут других пострадавших и проводят расследование.

Ранее в ноябре стало известно о серьезном отравлении британской пары туристов во время отдыха в отеле Riu Palace Santa Maria в Кабо-Верде. Путешественники рассказали, что в больницу им удалось обратиться только через неделю, так как персонал гостиницы плохо понимал английский и не мог им помочь.

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Дарья Рыбак
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