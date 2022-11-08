При крушении Ми-2 в Костромской области погиб человек

При крушении вертолета Ми-2 в Костромской области погиб один человек, еще 4 пострадали

В Костромской области при падении вертолета Ми-2 погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Такая же информация есть у Telegram-канала «112».

«По предварительным данным, один человек погиб, четверо выжили, но получили травмы», — сообщил собеседник информагентства.

В свою очередь, губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале заявил, что, предположительно, в результате падения вертолета есть пострадавшие. Глава области выехал на место аварийной посадки воздушного судна.

Ми-8 следовал из Шарьи по заданию санитарной авиации и совершил аварийную посадку во вторник, 8 ноября. Вертолет упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино». По предварительным данным, на борту находились пять человек: два медика с пациентом и два пилота.