Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 8 ноября 2022Россия

Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главную опасность на фронте

Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Князь назвал мины главной опасностью на фронте
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Князь назвал главную опасность на фронте. В разговоре с Ura.ru он заявил, что большой урон военнослужащим могут нанести мины, многие из которых искусно замаскированы врагом.

«Нельзя подбирать с земли ничего! Даже если нашли рожок от автомата, граната лежит на земле, пусть они лежат. Подбирать ничего не нужно, потому что практически все заминировано. К этому рожку может вести леска от мини-заряда. Убить, может, и не убьет, а кисть и ступню оторвет», — предупредил военный специалист, который уже более десяти лет выполняет боевые задачи.

Он отметил, что у многих солдат еще «с гражданки» осталась привычка поднимать брошенные вещи и пинать что-то по пути. «Вот лежит на земле кукла, игрушка детская — боец пнул ее, а там [запрещенная противопехотная мина] "Лепесток" был, и полноги оторвало», — привел пример Князь.

По его словам, осенью в опавшей листве находится много замаскированных взрывных зарядов. В связи с этим вагнеровец призывает не ходить без надобности в лесопарковой полосе и по возможности передвигаться по асфальту.

В заключение ветеран ЧВК посоветовал мобилизованным, попавшим в зону спецоперации, быть предельно внимательными и слушать командиров с боевым опытом.

Ранее командир отряда «Крым» с позывным Бонд оценил точность артиллерии Вооруженных сил Украины. По его словам, без специальных инструкторов украинские артиллеристы стреляют неточно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой
В России заявили об увеличении товарооборота с Индией более чем в два раза
Сбивший коня россиянин добил его из ружья, разделал и забрал домой
Названа главная угроза президентству Байдена
Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео
Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной
В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию
Китай стал главным торговым партнером России
Россиян предупредили о таянии вечной мерзлоты из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.