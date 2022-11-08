Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главную опасность на фронте

Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Князь назвал мины главной опасностью на фронте

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Князь назвал главную опасность на фронте. В разговоре с Ura.ru он заявил, что большой урон военнослужащим могут нанести мины, многие из которых искусно замаскированы врагом.

«Нельзя подбирать с земли ничего! Даже если нашли рожок от автомата, граната лежит на земле, пусть они лежат. Подбирать ничего не нужно, потому что практически все заминировано. К этому рожку может вести леска от мини-заряда. Убить, может, и не убьет, а кисть и ступню оторвет», — предупредил военный специалист, который уже более десяти лет выполняет боевые задачи.

Он отметил, что у многих солдат еще «с гражданки» осталась привычка поднимать брошенные вещи и пинать что-то по пути. «Вот лежит на земле кукла, игрушка детская — боец пнул ее, а там [запрещенная противопехотная мина] "Лепесток" был, и полноги оторвало», — привел пример Князь.

По его словам, осенью в опавшей листве находится много замаскированных взрывных зарядов. В связи с этим вагнеровец призывает не ходить без надобности в лесопарковой полосе и по возможности передвигаться по асфальту.

В заключение ветеран ЧВК посоветовал мобилизованным, попавшим в зону спецоперации, быть предельно внимательными и слушать командиров с боевым опытом.

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