Командир отряда «Крым» заявил, что артиллерия ВСУ без инструкторов стреляет не точно

Командир отряда «Крым» с позывным Бонд оценил точность артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, без специальных инструкторов украинские артиллеристы стреляют не точно, передает РИА Новости.

«Такое ощущение, что приехал инструктор, ребят потренировал, показал, может быть, даже сам пострелял и уехал на другую территорию обучать, есть моменты попадания — мины летят метр-два разница, для минометного обстрела это точность просто космическая», — отметил российский военнослужащий.

Он добавил, что потом при обстреле квадрата происходит разлет мин в сто метров, что говорит о малом числе попаданий. По словам командира отряда, при активизации действий со стороны России украинские военные увеличивают калибр орудий и боеприпасов, по воронкам видно, что использовались снаряды 82, 120 и 150 миллиметров и более.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что около 13 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученных в странах Запада, были переброшены на запорожское направление.

