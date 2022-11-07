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13:19, 7 ноября 2022Россия

Запорожские власти сообщили о переброске тысяч обученных Западом военных ВСУ

Рогов сообщил о переброске в Запорожье 13 тысяч военных ВСУ, обученных на Западе

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Около 13 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученных в странах Запада, были переброшены на запорожское направление. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, украинские военные проходили обучение на западных полигонах, прежде всего Великобритании и Польши.

Переброска военнослужащих, считает представитель местных властей, говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский «пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе».

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) семью крупнокалиберными снарядами. Обстрел велся при помощи артиллерии, которая находилась в подконтрольном Украине районе населенного пункта Высшетарасовка.

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Алевтина Запольская
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