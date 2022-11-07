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13:06, 7 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС крупнокалиберными снарядами

Минобороны заявило, что ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС семью крупнокалиберными снарядами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) семью крупнокалиберными снарядами. Об этом в понедельник, 7 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что обстрел ВСУ велся с помощью артиллерии, которая находилась в подконтрольном Украине районе населенного пункта Высшетарасовка.

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В Минобороны добавили, что ответным огнем российской артиллерии противник был подавлен. На данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел вели из подконтрольных украинским военным населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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