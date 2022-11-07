ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС крупнокалиберными снарядами

Минобороны заявило, что ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС семью крупнокалиберными снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) семью крупнокалиберными снарядами. Об этом в понедельник, 7 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что обстрел ВСУ велся с помощью артиллерии, которая находилась в подконтрольном Украине районе населенного пункта Высшетарасовка.

В Минобороны добавили, что ответным огнем российской артиллерии противник был подавлен. На данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел вели из подконтрольных украинским военным населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).