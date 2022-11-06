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14:31, 6 ноября 2022Россия

Украина выпустила 15 снарядов по Энергодару и Запорожской АЭС за сутки

Минобороны России заявило, что ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару и ЗАЭС за сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки Украина выпустила по Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 15 крупнокалиберных снарядов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Обстрел вели из подконтрольных украинским военным населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка в Днепропетровской области. Российская артиллерия начала ответный огонь, в результате уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ.

Радиационная обстановка на ЗАЭС пока в норме.

До этого ВСУ также обстреляли Энергодар и ЗАЭС 29 октября, о чем говорил глава города Александр Волга. Удар был нанесен по техническому парку предприятия «Проминь». Волга добавил, что «Украина пытается безосновательно обвинить Россию в обстреле собственной территории».

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Виктория Кондратьева
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