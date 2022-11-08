Глюкоза показала фигуру в откровенном купальнике

Поп-исполнительница Глюкоза показала фигуру на фото в купальнике с глубоким декольте

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала поклонникам фигуру в откровенном купальнике. Соответствующим кадром она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя певица опубликовала снимок, на котором она позирует на лестнице, ведущей в бассейн. На размещенной фотографии знаменитость запечатлена в купальнике черного цвета с глубоким декольте, оголяющим часть ее груди. При этом волосы телезвезды распущены, а на лице — нюдовый макияж. «Привет, это я», — подписала Глюкоза пост.

Упомянутое изображение появилось в сторис артистки, поэтому у фанатов нет возможности высказаться по поводу ее внешнего вида в комментариях.

В июле Глюкоза также продемонстрировала на фото тело в откровенном образе. Она предстала перед фанатами в бикини розового цвета, оформленном разрезами по бокам и V-образным декольте. Артистка также решила спросить мнение подписчиков насчет своей физической формы. «Любименькие, поправиться или все ок?» — поинтересовалась звезда.