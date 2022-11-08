Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:15, 8 ноября 2022Ценности

Глюкоза показала фигуру в откровенном купальнике

Поп-исполнительница Глюкоза показала фигуру на фото в купальнике с глубоким декольте

Фото: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала поклонникам фигуру в откровенном купальнике. Соответствующим кадром она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя певица опубликовала снимок, на котором она позирует на лестнице, ведущей в бассейн. На размещенной фотографии знаменитость запечатлена в купальнике черного цвета с глубоким декольте, оголяющим часть ее груди. При этом волосы телезвезды распущены, а на лице — нюдовый макияж. «Привет, это я», — подписала Глюкоза пост.

Упомянутое изображение появилось в сторис артистки, поэтому у фанатов нет возможности высказаться по поводу ее внешнего вида в комментариях.

В июле Глюкоза также продемонстрировала на фото тело в откровенном образе. Она предстала перед фанатами в бикини розового цвета, оформленном разрезами по бокам и V-образным декольте. Артистка также решила спросить мнение подписчиков насчет своей физической формы. «Любименькие, поправиться или все ок?» — поинтересовалась звезда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой
Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование
Назван самый ценный металл года
В России выявили 4320 случаев коронавируса
Мужчина проследил за бывшей партнершей через умную колонку и попал под суд
Объявлены победители конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Захарова обвинила Трампа во вмешательстве в американские выборы
В России подскочило производство алкоголя
Захарова сравнила украинскую власть с большевиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.