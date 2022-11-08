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12:30, 8 ноября 2022Россия

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил учениями мобилизованных громкие звуки в городе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Громкие звуки, о которых сообщали жители Севастополя, являются результатом учений призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Опять вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. Как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах сегодня плановые учения, идут стрельбы», — сказал политик.

Он объяснил, что обучение солдат будет продолжаться еще несколько дней, а также обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие.

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Накануне жители Севастополя сообщали о громких звуках, которые Развожаев объяснил интенсивными учениями мобилизованных, с проходящими плановыми стрельбами.

Утром 8 ноября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, сбили беспилотный летательный аппарат над акваторией.

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Никита Абрамов
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