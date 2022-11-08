Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Громкие звуки, о которых сообщали жители Севастополя, являются результатом учений призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Опять вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. Как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах сегодня плановые учения, идут стрельбы», — сказал политик.
Он объяснил, что обучение солдат будет продолжаться еще несколько дней, а также обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие.
Накануне жители Севастополя сообщали о громких звуках, которые Развожаев объяснил интенсивными учениями мобилизованных, с проходящими плановыми стрельбами.
Утром 8 ноября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, сбили беспилотный летательный аппарат над акваторией.