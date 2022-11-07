Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки выстрелов в городе

Глава Севастополя Развозжаев заявил, что звуки взрывов в городе связаны с учениями

Громкие звуки выстрелов, на которые обратили внимание жители Севастополя, объясняются интенсивными учениями мобилизованных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!» — обратился к севастопольцам Развожаев.

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