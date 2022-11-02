Глава Чечни Кадыров показал подготовку добровольцев в зону спецоперации

В Чечне продолжается активный набор добровольцев для участия в специальной военной операции. Видео с подготовкой военнослужащих показал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, подготовительные мероприятия включают в себя курсы тактической и огневой подготовки, полевой медицины, топографии и ориентирования на местности, а также снайпинг, стрельбу из гранатомета и другое. Во время занятий для бойцов обеспечивается комфортабельное проживание с трехразовым питанием, добавил Кадыров.

После прохождения подготовки добровольцы могут заключить контракт с Министерством обороны России сроком на 3 месяца, уточнил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей и дочь посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах проведения специальной военной операции в Донбассе. На кадрах дочь главы республики обращается к военным, рядом с ней стоят Ахмат, Эли и Адам Кадыровы, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, в полной боевой амуниции.

