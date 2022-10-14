Путин назвал число привлеченных к боевым задачам мобилизованных

Путин заявил, что в подразделениях Вооруженных сил находятся 33 тысячи мобилизованных

В подразделениях Вооруженных сил (ВС) России уже находятся 33 тысячи мобилизованных, среди них 16 тысяч в частях, которые привлекаются к боевым задачам. Об этом на пресс-конференции в Астане заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По его словам, первичная подготовка призывников занимает от пяти до десяти дней, впоследствии еще пять-пятнадцать дней идет подготовка в частях. Затем необходимо дополнительное слаживание в войсках, сказал Путин, подчеркнув, что проходить подготовку должны все мобилизованные.

«Линия соприкосновения — 1 100 километров, поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. С этим связана мобилизация», — объяснил мобилизацию президент.