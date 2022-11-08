Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 8 ноября 2022Россия

В Крыму сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

Фото: Reuters

Утром в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над акваторией, добавил губернатор. «Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», — подчеркнул Развожаев.

7 ноября глава Севастополя заявлял, что громкие звуки выстрелов, на которые обратили внимание жители города, объясняются интенсивными учениями мобилизованных. «Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!» — обратился к севастопольцам Развожаев.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Министерстве обороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ведомство также обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой
Зеленского обвинили в желании стать главным олигархом Украины
Туристка обнажилась на фоне символа европейской столицы и вызвала споры в сети
В России захотели закрыть часть магазинов Reserved и Cropp
Появились подробности о выкинувшей из окна годовалую дочь москвичке
Захарова рассказала о контактах России и США
У россиян появился бюджетный способ улететь в Стамбул и Дубай на Новый год
Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм в Казахстане
Опубликовано видео из квартиры выбросившей дочь с 11-го этажа москвички
В Крыму сработала система ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.