В Крыму сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

Утром в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над акваторией, добавил губернатор. «Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», — подчеркнул Развожаев.

7 ноября глава Севастополя заявлял, что громкие звуки выстрелов, на которые обратили внимание жители города, объясняются интенсивными учениями мобилизованных. «Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!» — обратился к севастопольцам Развожаев.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Министерстве обороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ведомство также обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом.