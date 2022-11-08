Украина понадеялась на продление зерновой сделки

Замминистра инфраструктуры Васьков: Киев рассчитывает на продление зерновой сделки на год

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев рассчитывает на продление зерновой сделки. Его слова передает Reuters.

По словам Васькова, Украина хочет, чтобы в сделку по экспорту зерна по Черному морю включили больше портов и товаров. Кроме того, он выразил надежду, что соглашение продлят «как минимум на год» и что соответствующее решение будет принято на следующей неделе.

Согласно предложению Киева, которое украинская сторона направила ООН и Турции, срок действия сделки должен быть продлен, а также в список задействованных портов должна быть внесена гавань Николаева на юге страны. Ранее она обеспечивала 35 процентов общего объема экспорта продовольствия Украины.

В то же время член комитета Госдумы России по аграрным вопросам Сергей Лисовский призвал Москву отказаться от зерновой сделки. По его мнению, соглашение не в интересах России.