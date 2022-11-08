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23:23, 8 ноября 2022Бывший СССР

Украина понадеялась на продление зерновой сделки

Замминистра инфраструктуры Васьков: Киев рассчитывает на продление зерновой сделки на год

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев рассчитывает на продление зерновой сделки. Его слова передает Reuters.

По словам Васькова, Украина хочет, чтобы в сделку по экспорту зерна по Черному морю включили больше портов и товаров. Кроме того, он выразил надежду, что соглашение продлят «как минимум на год» и что соответствующее решение будет принято на следующей неделе.

Согласно предложению Киева, которое украинская сторона направила ООН и Турции, срок действия сделки должен быть продлен, а также в список задействованных портов должна быть внесена гавань Николаева на юге страны. Ранее она обеспечивала 35 процентов общего объема экспорта продовольствия Украины.

В то же время член комитета Госдумы России по аграрным вопросам Сергей Лисовский призвал Москву отказаться от зерновой сделки. По его мнению, соглашение не в интересах России.

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Марина Совина
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