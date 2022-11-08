В Госдуме призвали отказаться от зерновой сделки

Депутат Госдумы Лисовский призвал отказаться от зерновой сделки

Зерновая сделка не в интересах России, поэтому Москва должна от нее отказаться. К такому шагу призвал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский во время онлайн-конференции в пресс-центре «Московского комсомольца», комментарий депутата есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам депутата, рекордный урожай зерна в стране составил 150 миллионов тонн, что является проблемой для государства. Внутреннее потребление гораздо меньше, объяснил он, а вывоз пшеницы за рубеж ограничивается усложненной логистикой и проблемами в экспорте.

Кроме того, продолжил парламентарий, в некоторых регионах цены на пшеницу упали ниже порога себестоимости, что привело к тому, что фермеры не могут покрыть издержки производства.

Лисовский подчеркнул, что 60-70 миллионов тонн излишка зерна в стране и остатки с прошлого года являются «глобальной проблемой», которую надо решать. Пшеницу негде хранить и нужно продавать. По мнению члена комитета нижней палаты парламента, зерновая сделка в данном случае не является решением проблемы, а только усугубляет сложившуюся ситуацию.

«Она не в интересах нашей страны, я бы от нее отказался. Бедные страны это зерно не получают. Все ушло в Европу. Либо на каждый корабль с Украины они должны пропускать минимум два наших корабля. Тогда будет хотя бы какой-то баланс интересов», — объяснил свою позицию депутат.

Он также отметил, что зерновая сделка не гарантирует реализации российского продукта, из-за чего нужно создавать другие каналы его сбыта. Парламентарий добавил, что в случае вывоза пшеницы в рамках сделки украинское зерно заменит его на тех рынках, «которые были исконно российскими», что приведет к потерям для Москвы. А после окончания украинского товара, которого, по мнению депутата, осталось немного, «нам все перекроют».

«Единственная гарантия того, что мы сможем торговать зерном, — это реальный дефицит зерна на мировом рынке, когда им будет некуда деваться, и они будут вынуждены обратиться к нам за помощью. Только это обеспечит нам нормальное существование. Надо закрывать эту сделку, смотреть на дефицит зерна в мире, и если он произойдет, тогда мы спокойно реализуем свое зерно», — заключил Лисовский.

2 ноября оборонное ведомство сообщило о возобновлении зерновой сделки, так как российская сторона получила письменные гарантии от Украины, в которых Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.