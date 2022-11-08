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05:35, 8 ноября 2022Мир

Евросоюз представил план по помощи на Украине

Bloomberg: ЕС прояснит свои планы по предоставлению 18 миллиардов евро Украине

Фото: Pixabay

Евросоюз предложит новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Об этом сообщает источник Bloomberg, перадет ТАСС

По их данным, план определит основу для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для проведения восстановительных работ. Как утверждает агентство, он направлен на то, чтобы обеспечить большую предсказуемость в финансовой поддержке после критики со стороны США и Украины.

Ранее США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Также Киев получит 45 советских танков Т-72, которые были модернизированы США совместно с Нидерландами и Чехией.

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Марина Совина
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