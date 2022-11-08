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20:15, 8 ноября 2022Путешествия

Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией

Британка заразилась шигеллезом в Доминикане в сентябре и продолжает лечение два месяца

Фото: unsplash

Британская туристка, побывавшая в пятизвездочном отеле в Доминиканской Республике, уже два месяца продолжает лечение от тяжелой бактериальной инфекции, которую она подхватила во время отдыха. Об этом пишет Mirror.

49-летняя Саманта Бродбент (Samantha Broadbent) отправилась вместе с сыном отдыхать на роскошный карибский курорт в сентябре. По словам женщины, в последний день отпуска у нее внезапно заболел живот — туристку беспокоили сильная рвота, диарея и желудочные спазмы. По возращении домой ее самочувствие стало еще хуже, и британка отправилась в больницу.

Выяснилось, что тревожные симптомы обернулись шигеллезом — инфекцией кишечника, вызываемой бактериями шигеллы при употреблении зараженной пищи или воды. Туристка вспомнила, что в отеле часто оставляли еду на открытом пространстве, а также добавляли новые порции блюд к залежавшимся. Бродбент утверждает, что не раз видела в буфете кошек, крабов, пауков и мух, а в бассейне часто замечала плавающие пластыри и мертвых жуков.

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В настоящее время путешественница продолжает проходить лечение антибиотиками. Адвокат туристки заявил, что занимается расследованием того, как именно Бродбент могла подхватить инфекцию. Отмечается, что на случаи заражения в этом отеле также жаловались и несколько других постояльцев.

Ранее в ноябре более 80 британских туристов подали в суд на отель в Кабо-Верде после массового отравления во время отпуска. Отдыхающие жаловались на сильное недомогание и диарею, многие из них продолжили лечение даже после возвращения домой.

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Дарья Рыбак
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