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23:47, 8 ноября 2022Мир

Президент Тайваня назвала реальной угрозу вторжения Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила о реальной угрозе вторжения Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

Глава Тайваня Цай Инвэнь считает, что существует реальная угроза вторжения на остров со стороны Китая. Об этом она заявила в интервью журналу Atlantic.

Она указала, что это «не раздувание шумихи» и властям необходимо быть готовыми к такому развитию событий.

Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй рассказал, что страна продолжает подготовку на случай войны и выступает против независимости Тайваня. Он напомнил о том, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, отметив, что Пекин не допустит никакого внешнего вмешательства.

После этого замминистра обороны США Колин Каль выразил сомнения в том, что у Пекина имеются планы по вторжению на Тайвань в ближайшие пару лет. Вместо этого, считает он, действия Китая в ближайшей перспективе будут направлены на усиление давления на островное государство для установления «новых норм» вокруг Тайваня.

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Марина Совина
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