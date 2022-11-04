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16:35, 4 ноября 2022Мир

Китайская армия объявила о подготовке на случай войны

Минобороны КНР: армия ведет подготовку на случай войны

Фото: Thomas Peter / Reuters

КНР продолжает подготовку на случай войны и выступает против независимости Тайваня. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй, его слова приводит РИА Новости.

«Тайвань является китайским Тайванем, и тайваньский вопрос — это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства», — подчеркнул представитель китайского военного ведомства, комментируя недавний доклад США. Кроме того, подчеркнул Тань, Пекин все еще выступает против любых форм «сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил».

Ранее представитель китайского посольства в США Цзин Цюань говорил, что Китай хочет объединиться с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков на данный момент не установлено. Дипломат отметил, что некоторые допускают воссоединение КНР с Тайванем через пять, десять лет, к 2035 или к 2049 году.

В свою очередь официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан отмечал, что китайские власти не могут отказать себе в возможности применить военную силу в отношении Тайваня в том случае, если того потребует ситуация.

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Платон Щукин
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