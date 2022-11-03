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10:51, 3 ноября 2022Мир

Китай оценил сроки объединения с Тайванем

Представитель посольства Цзинь Цюань: Китай хочет объединиться с Тайванем как можно скорее

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Китай хочет объединиться с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков на данный момент не установлено. Так оценил сроки возможного воссоединения представитель китайского посольства в США Цзин Цюань, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что некоторые допускают воссоединение КНР с Тайванем через пять, десять лет, к 2035 или к 2049 году. «Я так не думаю... Мы хотим объединения как можно скорее, но у нас нет сроков», — высказался он. Цзин Цюань также добавил, что китайская сторона не хочет применять силу против Тайбэя, но Пекин должен удержать тайваньский кабмин от провозглашения независимости острова.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что не понимает, зачем на фоне ухудшения отношений с Россией и украинского кризиса США начали портить отношения с Китаем.

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Виктория Кондратьева
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