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09:48, 26 октября 2022Мир

Китай не отказал себе в желании применить силу против Тайваня

В Китае не стали обещать, что не применят военную силу в отношении Тайваня

Фото: Zheng Chuang / globallookpress.com

Китайские власти не могут отказать себе в возможности применить военную силу в отношении Тайваня в том случае, если того потребует ситуация. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, цитату приводит РИА Новости.

«Мы не обещаем, что воздержимся от применения военной силы... Китай занимает по Тайваню неизменную и ясную позицию», — отметил политик. Он добавил, что у Пекина есть желание мирного объединения с островом.

Аналитики Popular Mechanics ранее писали, что Китай сможет сравнять потенциал своих Военно-морских сил (ВМС) с американским военно-морским флотом к 2030 году. Это мнение прозвучало на фоне опасений властей США и Тайваня относительно того, что власти Китая могут начать военное вторжение на остров. Пекин утверждает, что не хочет применять силу и постарается присоединить Тайвань мирно, однако не исключает, что возникнет необходимость пойти на военные действия.

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Виктория Кондратьева
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