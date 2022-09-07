Аналитики заявили о скором сравнении потенциала ВМС Китая с ВМС США

Popular Mechanics: потенциал ВМС Китая сравняется с ВМС США к 2030 году

Китай сможет сравнять потенциал своих Военно-морских сил (ВМС) с американским военно-морским флотом к 2030 году. Об этом говорится в статье Popular Mechanics, в которой рассматриваются прогнозы различных аналитиков.

Автор материала Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) указывает, что, согласно гипотезе Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA), если КНР удастся грамотно выстроить схему расходов на флот, то за восемь лет Пекин построит по меньшей мере два авианосца и еще четыре субмарины с баллистическими ракетами. Данный сценарий предполагает, что за эти годы тоннаж китайского флота удвоится.

При составлении прогноза в CSBA использовали специально созданную онлайн-модель, которая анализирует оборонные заказы Пекина и предлагает различные варианты сценариев развития ситуации. Специалисты пришли к выводу, что за восемь лет КНР может обзавестись пятью авианосцами, 60 крейсерами и эсминцами, что позволит сравнять потенциал ВМС страны с ВМС США.

Эксперты отметили, что многое будет зависеть и от того, как власти Китая распределят расходы на оборону, потому как они могут, к примеру, сократить финансирование сухопутных войск, направив больше средств на строительство авианосцев и субмарин. По их словам, общий тоннаж кораблей ВМС КНР к 2030 году может увеличиться с 1,3 миллиона примерно до 2 миллионов тонн.

Мизоками в статье указывает, что в распоряжении ВМС США сейчас находятся шесть авианосцев в Тихом океане, а также 50 крейсеров и эсминцев. Помимо этого, в Тихом океане размещено восемь атомных подводных лодок ВМС США с баллистическими ракетами. Автор статьи напомнил, что помимо этого также существует и Атлантический флот Соединенных Штатов.

Комментируя исследование CSBA, руководитель Консультативной группы Themistocles Крейг Хупер призвал сравнивать ВМС Китая не только с ВМС Соединенных Штатов, но и с потенциалом союзников Вашингтона, таких как Великобритания, Япония, Франция и Южная Корея, поскольку в случае возникновения конфликта флоты этих стран также будут задействованы.

Хупер подчеркнул, что союзники Вашингтона в Тихом океане активно заняты наращиванием своего военного потенциала. В частности, в Японии собираются переоборудовать два эсминца с вертолетной группой в авианосцы, которые смогут нести истребители F-35B Joint Strike Fighter, тогда как Южная Корея хочет построить первый авианосец. Присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе также расширяют Франция и Великобритания, причем ни одна из этих стран не находится в дружественных отношениях с Китаем.

Ранее бывший представитель НАТО в Москве, отставной капитан ВС США Гарри Табах заявил о скором начале войны Соединенных Штатов с Китаем. Аргументируя свою позицию он высказал мнение, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси направилась на Тайвань специально. Он объяснил, что Пелоси и ее супруг располагают «огромными инвестициями» в микрочипы китайских и американских компаний.