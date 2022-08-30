Бывший представитель НАТО заявил о скором начале войны США с Китаем

Бывший представитель НАТО Гарри Табах: РСЗО HIMARS скоро пригодятся США и Тайваню

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые сейчас поставляются военным Украины, в скором времени пригодятся США и Тайваню в конфликте с Китаем. Об этом заявил бывший представитель НАТО в Москве, отставной капитан ВС США Гарри Табах в видеоблоге украинского журналиста Александра Шелеста. Запись разговора появилась на YouTube.

По мнению Табаха, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси направилась на Тайвань специально. Он объяснил, что Пелоси и ее супруг располагают «огромными инвестициями» в микрочипы китайских и американских компаний. «Тайвань сегодня заблокирован», — сказал Табах. Он добавил, что рынок этой страны рухнул, а «китайцы не дают ни влетать, ни вылетать» в него остальным компаниям. «Китай говорит, чтобы эти компании уходили из Тайваня, и они уходят: это же бизнес, они не хотят потерять деньги», — отметил бывший представитель НАТО в Москве.

Также собеседник уточнил, что все эти компании сейчас уходят в Китай и Соединенные Штаты. «А госпожа Пелоси и ее сын от этого беднее не становятся, а наоборот», — сказал Табах.

«И главное, что теперь этот ленд-лиз может пригодиться Тайваню, а не Украине. И HIMARS им [США] самим необходимы теперь, так как может быть война с Китаем», — заключил отставной капитан ВС США.

Ранее военные Тайваня впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившемуся к острову со стороны подконтрольного тайваньским властям архипелага Цзиньмэнь. Также стало известно, что НОАК направила 24 самолета и 11 кораблей к Тайваню.

Российский политолог, специалист по Азии и Китаю, Василий Кашин предположил, что в ближайшие два-три года существует высокая вероятность начала конфликта — Китай и Тайвань готовы к новому открытому столкновению. По его прогнозам, этот конфликт должен быть «гораздо опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине».

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.