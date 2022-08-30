ВС Китая направили десятки кораблей и самолетов к Тайваню

Вооруженные силы КНР направили 24 самолета и 11 кораблей к Тайваню

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) направила десятки кораблей и самолетов к Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежедневную сводку Вооруженных сил (ВС) Тайваня.

«По состоянию на 17.00 (12.00 по московскому времени) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — сказано в публикации.

По данным ВС Тайваня, восемь китайских самолетов пересекли «срединную» линию. В их числе находились два истребителя Су-30, два J-11, два J-16, один истребитель-бомбардировщих JH-7 и один противолодочный самолет Y-8.

В ответ власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

Ранее Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню и остановили контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. Требование прозвучало в ответ на решение президента США Джо Байдена попросить Конгресс одобрить продажу оружия острову на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты.