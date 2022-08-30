Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВС Китая направили десятки кораблей и самолетов к Тайваню

Вооруженные силы КНР направили 24 самолета и 11 кораблей к Тайваню

Фото: Globallookpress.com

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) направила десятки кораблей и самолетов к Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежедневную сводку Вооруженных сил (ВС) Тайваня.

«По состоянию на 17.00 (12.00 по московскому времени) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — сказано в публикации.

Материалы по теме:
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021

По данным ВС Тайваня, восемь китайских самолетов пересекли «срединную» линию. В их числе находились два истребителя Су-30, два J-11, два J-16, один истребитель-бомбардировщих JH-7 и один противолодочный самолет Y-8.

В ответ власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

Ранее Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню и остановили контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. Требование прозвучало в ответ на решение президента США Джо Байдена попросить Конгресс одобрить продажу оружия острову на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
В Ватикане объяснили позицию папы Римского по конфликту на Украине
Еще одна европейская страна выступила за запрет шенгена для россиян
Анонсирована полностью беспилотная Tesla
Десятилетний мальчик вытащил тонущую мать из бассейна
Мэр Одессы опроверг призывы к переговорам с Россией
Глава Росгвардии доложил Путину о выполнении задач в зоне СВО
Минобороны заявило о срыве наступления ВСУ
Шведских хоккеистов из КХЛ перестанут вызывать в сборную страны
ВС Китая направили десятки кораблей и самолетов к Тайваню
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.