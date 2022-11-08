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20:24, 8 ноября 2022Силовые структуры

Членов ОПГ осудили за налеты на российские магазины и банки

В Иркутске суд вынес приговор членам ОПГ за разбойные нападения на магазины, АЗС и аптеки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Иркутский областной суд вынес приговор пятерым членам банды, занимавшейся налетами на магазины, банки и АЗС. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель региональной прокуратуры Алексей Дворяк.

Организатор преступной группировки (ОПГ) осужден на 12 лет лишения свободы, трое его сообщников получили от 8,5 до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Их соучастница была приговорена к пяти годам заключения. Суд признал их виновными в серии тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых бандитизм, разбой, угон, незаконный оборот оружия, побег из-под стражи.

Из материалов дела следует, что уроженец города Ангарска создал банду из местных жителей. С 2014-го по 2016 год они совершили вооруженные разбойные нападения на ювелирные магазины, отделения банка, автозаправочную станцию, почтовое отделение и аптеки Иркутска и Саянска. Общий ущерб от совершенных ими преступлений составил 7,2 миллиона рублей.

Бандитов поймали в 2020 году. Одному из них вместе с 24-летней соучастницей удалось сбежать из-под стражи, но вскоре они были задержаны. Один участник ОПГ объявлен в розыск.

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Любовь Ширижик
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