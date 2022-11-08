Си Цзиньпин призвал повысить боеготовность армии Китая на случай войны

Лидер КНР Си Цзиньпин поручил повысить боеспособность армии Китая на случай войны

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал повысить боеспособность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на случай, если ей придется участвовать в военных действиях. Слова китайского лидера передает ТАСС.

«Необходимо усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил, обеспечить их готовность к боевым действиям», — высказался Си Цзиньпин. По его словам, командование НОАК должно внедрять инновационные технологии и формировать механизмы для эффективного участия в боях.

«В мире все быстрее происходят эпохальные изменения. В связи с этим усиливается неопределенность и дестабилизирующие факторы, отражающиеся на безопасности КНР», — отметил китайский лидер. Он напомнил о необходимости защищать суверенитет, безопасность и национальные интересы Китая.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что страна избрала собственный путь развития, который в полной мере соответствует ее реалиям и национальным особенностям. По его словам, главная задача компартии страны — это объединение представителей всех этнических групп и создание сильного современного социалистического государства.