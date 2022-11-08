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11:19, 8 ноября 2022Экономика

ЦБ оценил перспективы смягчения валютных ограничений

Набиуллина заявила, что ЦБ пока не видит перспектив для смягчения валютных ограничений

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Центральный банк России пока не видит перспектив для дальнейшего смягчения валютных ограничений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Соответствующую оценку она дала во время выступления в Госдуме, пишет ТАСС.

Руководитель ЦБ напомнила, что после заморозки резервов ЦБ возможностей для интервенций на валютном рынке не осталось, что и привело к введению различных мер контроля. «По мере стабилизации ситуации мы их поэтапно смягчаем, чтобы сделать условия для ведения внешнеэкономической деятельности более комфортными. Но предпосылок для дальнейшей либерализации сейчас мы не видим», — сказала Набиуллина.

Различные ограничения, касающиеся покупки, выдачи и вывоза валюты, были введены весной 2022 года на фоне западных санкций, ставших ответом на решение Москвы начать военные действия на Украине. Так, лимит вывоза наличной валюты из страны составляет 10 тысяч долларов, и в конце октября Набиуллина уже говорила, что возможностей поднять его нет.

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Платон Щукин
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