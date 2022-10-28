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16:39, 28 октября 2022Экономика

ЦБ отказался увеличить лимит вывоза наличной валюты для россиян

ЦБ отказался поднять выше $10 тыс. лимит вывоза наличной валюты для граждан

Фото: Andy Dean / imagebroker.com / Globallookpress.com

Банк России отказался поднять выше 10 тысяч долларов лимит вывоза наличной валюты для граждан, пишет ТАСС со ссылкой на председателя регулятора Эльвиру Набиуллину.

«Пока возможности увеличить свыше 10 тысяч долларов лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации», — объяснила она.

Более 10 тысяч долларов наличной валюты россиянам запретили вывозить в марте указом президента Владимира Путина. В середине октября Путин подписал еще один указ, корректирующий порядок вывоза наличной валюты из страны: ЦБ получил полномочия выдавать индивидуальные разрешения на вывоз более 10 тысяч долларов.

Ранее 28 октября Набиуллина оценила идею принудительной конвертации валюты в России. По ее словам, позиция ЦБ заключается в том, что такого явления в стране не должно быть, если это не предусмотрено договорами. Глава регулятора пообещала отслеживать подобные действия банков.

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Софья Ермакова
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