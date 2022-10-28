ЦБ оценил идею принудительной конвертации валюты

Глава ЦБ Набиуллина выступила против принудительной конвертации валюты в рубли

В России идея обязательной конвертации иностранной валюты в рубли не рассматривается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

«Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть. У граждан, у клиентов, должен быть выбор — оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли»,— оценила Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Она также отметила, что сейчас россияне сами «достаточно активно конвертируют из иностранной валюты стран», которые ввели санкции против России, в рубли или валюту «дружественных» государств. «Мы внимательно будем отслеживать, чтобы у граждан, у клиентов было достаточно времени для того, чтобы делать этот выбор осознанно»,— сообщила глава ЦБ.

Набиуллина пообещала отслеживать подобные действия банков. Она также заверила, что Центробанк не рассматривает введение дополнительных ограничений на трансграничные переводы из России.

Ранее об автоматическом переводе валюты «недружественных» стран в рубли заявила брокерская компания «Атон». Мера вступит в силу 31 октября. Под конвертацию попадут суммы до 20 тысяч долларов.