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15:41, 8 ноября 2022Бывший СССР

На Украине назвали главное условие переговоров с Россией

В СНБО призвали поставлять Украине оружие для восстановления территориальной целостности

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал главное условие переговоров с Россией. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Как сообщил Данилов, таковым условием является восстановление территориальной целостности республики. Для его выполнения он призвал поставлять Киеву современные системы противовоздушной обороны, авиацию, танки и дальнобойные ракеты. По словам секретаря СНБО, это позволит украинским властям реализовать упредительную стратегию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия, необходимые для начала переговоров Киева и Москвы. В их числе он назвал восстановление территориальной целостности республики, уважение к Уставу ООН, возмещение украинской стороне убытков от боевых действий и «гарантии, что это не повторится».

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Георгий Нестеров
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